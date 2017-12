Pas de balades en bord de mer pour le réveillon. La tempête Carmen vient souffler sur la dernière nuit de 2017. A Biarritz, Anglet ou Saint-Jean-de-Luz, les autorités ont installé des dispositifs de sécurité ou reporté des animations. Des vents violents et des risques de submersion sont attendus.

Biarritz, France

Biarritz a ouvert le bal, en mettant en place son dispositif alerte vagues submersion. A partir de dimanche fin de journée, et jusqu'à mardi, l'accès aux plages et aux sites du littoral biarrot (comme le phare, le rocher du basta ou la digue du port des pêcheurs) sont fermés au public. L'accès à la promenade de la Grande Plage, sera également interdit aux piétons. Les locaux commerciaux et associatifs de la Grande Plage ainsi que la piscine municipale seront enfin fermés aux heures de hautes marées.

Météo France place 26 départements de la façade Atlantique en vigilance orange aux vents violents et aux vagues-submersion. Une alerte valable de minuit jusqu'à demain 16 heures. - Météo France

Car les coefficients attendus sont très importants. Pour le 1er jour de 2018, on atteindra les 97, avant de monter encore : 101 à 104 pour le 2 janvier et 106 à 107 pour le mercredi 3 janvier. Météo France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune aux vagues-submersion. Les Landes elles, sont en alerte orange. Le vent va se renforcer encore dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et les vagues pourraient dépasser les 4 mètres. La préfecture conseille de ne pas s'approcher du bord de l'eau. La vigilance est prévue au moins jusqu'à demain après-midi (1er janvier 16h).

Dernière réactualisation de la #tempête#CARMEN. Lundi matin elle frappera les régions atlantique. L'après-midi, c'est le sud-ouest et le centre du pays qui seront les plus impactés par les vents les plus violents. Suivez notre communique spécial : https://t.co/su898BkYXgpic.twitter.com/MN7PjwizqN — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 31, 2017

Résultat : à Anglet, le traditionnel bain de midi du Jour de l'An... n'aura pas lieu le jour de l'An. Il est reporté au dimanche 7 janvier en raison des prévisions météorologiques.

#Anglet URGENT - Le bain de midi du Jour de l'An est reporté au dimanche 7 janvier en raison des prévisions météorologiques défavorables annoncées pour ce lundi 1er janvier — Ville d'Anglet (@VilleAnglet) December 31, 2017

Les accès au bord de mer sont également restreints à Saint-Jean-de-Luz. La mairie a décidé de fermer l'accès à la promenade de la plage, la passerelle Sainte-Barbe (une déviation est mise en place) mais aussi aux plages Erromardie, Lafitenia, Mayarco et Senix. Les accès resteront fermés jusqu'au 2 janvier à 9h.