La tempête Carmen arrive dans le Limousin. Les trois départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne sont placés en vigilance orange ce lundi. Des rafales de 100 à 110 km/h sont attendus dans les terres.

Les trois départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne sont placés en vigilance orange vents violents depuis 6h ce lundi et jusqu'à 20h. Des rafales de 100 à 110 km/h sont attendues plus particulièrement dans l'après-midi sur le territoire Limousin.

Le préfet de la Haute-Vienne, Raphaël Le Méhauté appelle à plus grande prudence : "La zone est en alerte. Les habitants doivent rester chez eux et éviter de se déplacer par tous moyens s'ils n'en ont pas l'obligation absolue."

💨⚠️ Tempête #Carmen : l'Ouest de la France placé en vigilance #vents violents. Fortes rafales de vents prévues dès cette nuit : rangez les objets susceptibles d'être emportés et limitez vos déplacements ⬇️ pic.twitter.com/qfkFZURI1L — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 31, 2017

En tout, quarante départements sont désormais placés en vigilance orange.