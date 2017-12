Tempête Carmen : les Landes en vigilance orange vent violent et vagues submersion

Par Elodie Vergelati, France Bleu Gascogne

La tempête Carmen va secouer le littoral landais ce lundi. Le département est placé en vigilance orange vent violent et vagues-submersion. On attend des rafales de vent jusqu'à 140 km/h et des vagues de 7 à 8 mètres de haut.