Nancy, France

Des arbres couchés sur le réseau secondaire lorrain. Des poubelles qui trônent en plein milieu des routes de vos communes. L'électricité coupée dans le village de Barisey-au-Plain dans le Toulois. Voilà quelques conséquences du passage de la tempête Eleanor.

Des poubelles renversées boulevard du Recteur Senn à Nancy © Radio France - Laurent Watrin

51 départements d'une grande moitié Est du pays sont ce mercredi en vigilance orange dont les 4 lorrains. La plus forte activité se concentre en matinée.

#Eleanor#METEO54 . Le centre opérationnel en mode renforcé pour assurer la réponse opérationnelle. N’encombrez pas les lignes ☎️18 ou 112 sauf urgence. Suivez les comptes officiels pour vous tenir informé. Cc @Prefet54pic.twitter.com/bhDMYP0Z7Y — SDIS 54 Pompiers (@CODIS54) January 3, 2018

Des rafales à 134 km/h sur le tarmac de l'aéroport Metz-Nancy à Louvigny

A Nancy, la plus forte rafale a été mesurée à 109 km/h. "Nous avons également relevé 134 km/h sur les pistes de l'aéroport lorrain et 150 km/h sur les crêtes vosgiennes. Ce vent va persister toute la journée. Certaines rafales dépasseront les 100 km/h jusqu'en début d'après-midi. Cela va s'estomper avec des rafales autour de 80 et ensuite de 60 km/h en fin de journée", précisait ce matin sur France Bleu, Arnaud Glaise, prévisionniste à Météo France Nancy-Tomblaine.