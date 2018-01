Quatre personnes sont mortes jeudi aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne en raison d'une violente tempête qui a arraché des arbres, cloué les avions au sol et fortement perturbé le trafic ferroviaire et routier. En France, 3.000 clients étaient toujours privés d'électricité à la mi-journée.

Une nouvelle tempête balaie le nord de l'Europe. Des conditions météorologiques extrêmes ont causé la mort de plusieurs personnes en Europe suite à des chutes d'arbres, alors que les fortes ravales de vents paralysaient les trafics aériens et terrestres.

Une carte de La chaîne météo montre les pays les plus exposés et la puissance de certaines rafales de vent pouvant atteindre 140 km/h.

#Tempête#David : voici les #rafales maximales mesurées ce jeudi à 11 h



150 km/h à Capel Curig (Pays-de-Galles)

144 km/h à Hoek van Holland (Pays-Bas)

136 km/h au cap Gris Nez (France)

120 km/h à #Lille (France)

117 km/h à Niederrhein (Allemagne)

112 km/h à Zeebruge (Belgique) pic.twitter.com/VjLxybmQcA — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 18, 2018

Plusieurs morts en Europe, des vents jusqu'à 140km/h

Aux Pays-Bas et en Belgique, trois personnes ont été tuées par des chutes d'arbres ou de débris, a déclaré la police. Un homme de 59 ans est décédé en Allemagne dans un accident provoqué par la tempête.

Ces fortes rafales de vent provenant de la mer du Nord ont entraîné l'arrêt du trafic aérien pendant quelques heures à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, une des plus importantes plaques tournantes du trafic aérien en Europe. La circulation des trains à grande vitesse Thalys reliant la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne a été interrompue au-delà de Bruxelles.

Aux Pays-Bas, pays qui subit une forte tempête pour la deuxième fois en janvier, des arbres ont été arrachés, bloquant les routes et les voies ferrées. Des cyclistes ont été soufflés de leur vélo et au moins 25 camions se sont renversés sur les autoroutes, ont rapporté les médias.

En ce moment || Après avoir touché le nord de la France, la #TempeteDavid frappe actuellement l'Allemagne, avec des vents de 100 à 120 km/h en plaine pic.twitter.com/AffbREt2Cz — Météo-France (@meteofrance) January 18, 2018

Coupures d'électricité en France

En France, la tempête a également fait des dégâts. Quelque 3.000 clients étaient toujours privés d'électricité jeudi midi dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la vigilance orange pour vents violents a été levée dans la matinée, a affirmé Enedis dans un communiqué.

#Tempête 3 000 foyers toujours privés de courant dans le Nord-Pas-de-Calais selon @enedis_npdc. 136 km/h relevés au Cap Gris-Nez, 120 à Lille, 113 à Arras https://t.co/Xl6V5xPlkz — France Bleu Nord (@fbleunord) January 18, 2018

Selon Météo France, pendant cette tempête "on a observé des rafales supérieures à 110 km/h dans les terres". Et d'ajouter : "le long des côtes, on a relevé beaucoup plus par endroits (136 km/h à Griz-Nez)."