Périgueux, France

L'épisode de tempête qui a sévi en Dordogne hier soir mercredi a provoqué de gros dégâts dans l'agglomération de Périgueux. Les locaux du Secours Populaire situés chemin du Halage ont été endommagés. Le bâtiment qui abritait les stocks de nourriture et d'objets de l'association caritative a été inondé. Le Secours Populaire de la Dordogne lance un appel à la solidarité pour remettre en état le bâtiment. L'association recherche des bras pour vider le local.

Recherche local en urgence

Le Secours Populaire a surtout besoin d'un local en urgence. Christine Bernard, la secrétaire générale du Secours Populaire en Dordogne, décrit les dégâts " la toiture s'est envolée , là il y a deux camions qui partent à la déchetterie avec de la nourriture qui était entreposée dans des congélateurs et des objets qui sont mouillés". Alors évidement l'association a besoin de bénévoles pour vider le bâtiment et le remettre en état, mais le plus urgent " c'est de trouver un local de stockage pour mettre au sec ce qui reste....Christine Bernard en appelle à toutes les bonnes volontés et même aux dons financiers qui permettraient par exemple d'acheter des barnums pour permettre aux bénévoles de s'abriter".

Si vous voulez donner un coup de main au Secours Populaire : 05 53 09 57 84