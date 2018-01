Amiens, France

Avis de tempête sur la Picardie : le vent souffle fort depuis ce mercredi matin sur le passage d'Eleanor. Des rafales de 108 km/h ont été enregistrées à Abbeville. Les relevés font aussi état de vents à 107 km/h à Aulnois-sous-Laon dans l’Aisne, à 111 km/heure à Rouvroy-en-Santerre dans la Somme. Et même 120 km/h à Saint-Arnoult dans l’Oise.

Les trois départements picards sont placés en vigilance orange à cause de cette tempête qui nous arrive tout droit d'Irlande et qui a déjà causé par mal de dégâts : des chutes d'arbres sur les routes et aussi beaucoup de coupures de d’électricité.

Des milliers de foyers privés de courant

Environ 17.000 abonnés de la région n’étaient plus raccordés au réseau électrique à 6h30, ce mercredi matin. Les équipes d’Enedis, l’entreprise qui gère le réseau électrique sont sur le terrain pour tenter de rétablis la situation au plus vite, assure Jean Baptiste Arnould, son directeur régional : « Sur le département de l’Aisne, qui est le plus touché, nous avions 9.500 clients coupés. Il y a en avait 6.000 sur le département de l’Oise et 1.000 dans la Somme. Nous avons localisé un nombre importants de défauts, notamment liés à des chutes de branches. Actuellement, nos équipes manœuvrent pour réalimenter un maximum de clients. »

Si vous êtes concernés par ces coupures d’électricité, contactez le centre d’appel-dépannage d’Enedis 09 72 67 50 + le numéro de votre département.