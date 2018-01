La tempête Eleanor va frapper la France ce mercredi, et a déjà commencé à souffler sur certaines régions avec des rafales relevées jusqu'à 147/h dans la nuit de mardi à mercredi. Météo-France place 51 départements en vigilance orange. En Normandie, le trafic SNCF est interrompu jusqu'à nouvel ordre.

C'est désormais quasiment la moitié du pays qui est concernée par les risques de vents violents de la tempête Eleanor, la quatrième à toucher la France en un mois. Ce mercredi matin, Météo France a ajouté l'Allier (03) et le Puy-de-Dôme (63) aux départements en vigilance orange, portant à 51 le nombre de départements concernés.

Ils viennent s'ajouter aux départements en vigilance depuis mardi après-midi : Aisne (02), Alpes-Maritimes (06), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Isère (38), Jura (39), Loiret (45), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

La plupart sont en vigilance orange pour risques de vents violents, mais comme l'indique la carte ci-dessous, la Gironde et la Charente-Maritime sont en vigilance inondations, et le littoral du Finistère au Pas-de-Calais (sauf le Calvados) sont en vigilance orange vagues-submersion.

Carte de vigilance le 3 janvier à 7h - Météo-France

Des rafales jusqu'à 147km/h

Des vents à plus de 140km/h sont attendus pour la journée de mercredi, mais déjà des rafales fortes ont été enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi. Dans un premier temps, à Anneville-sur-Mer (Manche) où la tempête est arrivée en premier, des rafales à 116km/h ont été relevées, et à 109km/h sur l'Ile-de-Bréhat (Côtes-d'Armor).

Dans le nord du pays, des vents à 135km/h ont été enregistrés au Cap-Gris-Nez, 129km/h à Boulogne et même 147km/h à Cambrai-Epinoy.

Trains et routes coupés

Pour l'heure la tempête n'a fait que peu de dégâts matériels, et pas de dégâts humains. Un skipper qui avait lancé un appel de détresse au large de la Manche a été secouru dans la nuit de mardi à mercredi. Les transports en Normandie sont perturbés : depuis 7h30 ce mercredi le Pont de Normandie est interdit à la circulation.l

La SNCF a suspendu son trafic jusqu'à nouvel ordre en Normandie, selon les informations de France Bleu Normandie, sauf sur la ligne Paris-Rouen, qui subit toutefois des retards. En Alsace aussi, le trafic des trains est totalement interrompu en raison de la chute d'arbres, à l'exception de l'axe Strasbourg-Bâle.

#TempeteEleanor ATTENTION arbres arrachés, tuiles et autres objets envolés, rafales violentes qui gênent la circulation. 104km/h relevé à #Caen 123km/h à #Carpiquet 113km/h à Bernières La @SNCF a suspendu jusqu'à nouvel ordre son trafic en #Normandie — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 3, 2018

Dans le Berry, les routes sont également perturbées, avec plusieurs arbres tombés sur les voies et des lignes Intercités coupées.

Plus de 100.000 foyers privés de courant

De nombreux foyers sont privés d'électricité :

54.000 sur toute la Normandie , d'après Enedis, dont 15.000 dans le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure, 5.000 dans la Manche et 3.000 dans l'Orne.

, d'après Enedis, dont 15.000 dans le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure, 5.000 dans la Manche et 3.000 dans l'Orne. En Picardie, 17.500 foyers sont privés d'électricité , dont 6.000 dans l'Oise, 10.000 dans l'Aisne, et un millier dans la Somme.

, dont 6.000 dans l'Oise, 10.000 dans l'Aisne, et un millier dans la Somme. Et dans la Sarthe, 2.000 foyers sont coupés toujours selon Enedis, qui prévoit un retour à la normale aux alentours de midi.

sont coupés toujours selon Enedis, qui prévoit un retour à la normale aux alentours de midi. 15.000 foyers dans le Nord et le Pas-de-Calais,

dans le Nord et le Pas-de-Calais, 9.500 foyers en Franche-Comté,

en Franche-Comté, 5.000 foyers dans la Marne

dans la Marne 4.000 foyers dans les Ardennes.

Soit au total, sur l'ensemble du pays, plus de 100.000 foyers concernés ce mercredi matin.

17.000 foyers privés d'électricité en #Picardie à cause de la tempête #Eleanorpic.twitter.com/JRsEfvb2bw — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) January 3, 2018

D'autres régions sont déjà concernées par les rafales : à Nancy, des vents à 109km/h ont été relevés, et jusqu'à 140km/h sur les crêtes vosgiennes. Et même en Dordogne, des vents jusqu'à 80km/h ont été enregistrés, provoquant des chutes d'arbres et des coupures de courant également.