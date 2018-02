Vosges, France

Près de deux mois après le passage de la tempête Eléanor, on connaît désormais l'étendue des dégâts provoqués par ces vents violents dans les forêts des Vosges. Selon l'ONF, l'Office National des Forêts, 55 000 m3 de bois sont tombés dans le massif soit 10% de la quantité récoltée et vendue chaque année.

Un trou dans le budget des communes

" Il y a eu des arbres cassés, arrachés, c'est un carnage" se désole Jean-Pierre Perrin, adjoint au maire à Rupt-sur-Moselle, dont la forêt s'étend sur 1 300 hectares. Au total 3 000 m3 de bois sont tombés dans cette commune et il se dégrade à toute vitesse. "Un arbre cassé, surtout un épicéa, noircit, ne vit plus et il perd ainsi de sa valeur". Alors la commune a engagé deux bûcherons et un débardeur pour évacuer le bois cassé le plus rapidement possible. "Il faut vendre au bord du chemin avant qu'il ne perde toute sa valeur" explique Jean-Pierre Perrin.

Mais il y aura de toute façon une décote : au lieu de 60 euros le mètre cube, la commune va devoir céder son bois à 40 euros maximum. " C'est de l'argent dont on a besoin pour replanter, pour refaire les sentiers et les chemins dans la forêt et pour d'autres investissements dans la ville" regrette jean-Pierre Perrin. L'été dernier déjà, la commune avait perdu une partie de ses ressources liées au bois à cause du scolyte, un insecte qui ravage l'écorce des arbres