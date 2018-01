La tempête Eleanor, qui touche l'Ile-de-France depuis la nuit dernière provoque des dégâts dans les transports, sur les routes, mais aussi dans 30.000 foyers de la région parisienne. Selon Enedis, les foyers privés d'électricité se concentrent principalement dans l'Est francilien.

30.000 foyers sont privés d'électricité en Ile-de-France, selon Enedis. La tempête Eleanor perturbe également le trafic dans les transports franciliens et sur les routes. La vigilance orange concerne toute l'Ile-de-France et se poursuit jusqu'à 16 heures ce mercredi.

Les coupures d'électricité concernent principalement l'Est francilien, selon Enedis. Le gestionnaire du réseau d’électricité rappelle qu'il ne faut pas toucher aux câbles tombés à terre et, en cas d'urgence, contacter le 09 756 750.

Dégâts sur les routes

La tempête a également fait des dégâts sur les routes. A Paris, un échafaudage s'est effondré et un arbre est tombé porte de Vincennes. En tout, les pompiers de Paris ont réalisé une soixantaine d'intervention depuis 5 heures la nuit dernière, et ne déplorent aucun blessé. Ils appellent les riverains à la plus grande vigilance, notamment sur les trottoirs qui longent tout objet susceptible de chuter.

Ce matin, un échafaudage de 20m de haut par 25m de large s’est effondré dans le 10e arrondissement @Parishttps://t.co/pzOmpqx5t1pic.twitter.com/KzOwzbtPhP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) May 10, 2017

Boulevard de Port-Royal, c’est un arbre qui est tombé il y a qqs minutes ! pic.twitter.com/fSWWGhyERU — Godefroy de Bouillon (@MinotParigot) January 3, 2018

⚠️🚕🌳"Un arbre est tombé sur une voiture sur le périph int après la porte de Vincennes sur la file de droite. Tout le périph est bloqué jusqu'à la porte de Montreuil", témoignage de Laurent pour @francebleuParis#Paris#IDF#trafic#tempeteEleanor#VigilanceOrange 🌳🚕⚠️ pic.twitter.com/xvMG4wwHvE — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) January 3, 2018

Par mesure de sécurité, la Tour Eiffel est également fermée au public "jusqu'à nouvel ordre".