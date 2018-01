Infotrafic #RERC : [MAJ] Trafic interrompu entre PONTOISE et ERMONT >16:30

Les MONA et NORA sont départ /arrivée soit en gare des Grésillons soit en gare de Pereire.

Les ROMI et GOTA sont départ /arrivée en gare d'Ermont.

(conséquence tempête Eleanor)

