Aucun train ne circule sur les voies des départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne. C'est la conséquence du passage de la tempête Eleanor sur la Normandie la nuit dernière. Le trafic ne devrait pas reprendre avant mercredi après-midi.

Conséquence de la tempête Eleanor : les trains sont totalement à l'arrêt sur les lignes Intercités Paris - Caen - Cherbourg et Paris - Granville ainsi que le réseau des TER normands comme le Caen - Rennes via Lison, Saint-Lô, Coutances et Avranches.

La SNCF a pris cette décision exceptionnelle en raison du nombre d'arbres et de branches tombées sur les voies cette nuit et ce mercredi matin.

Des équipes de la compagnie ferroviaire avaient circulé sur les voies avant les premiers trains, et avaient donné leur feu vert pour la circulation des trains pouvaient encore emprunter les voies.

La situation s'est dégradée au levé du jour avec des arbres sur les voies et les caténaires

Afin d'éviter que des voyageurs se retrouvent bloquer en rase campagne, la compagnie a donc décidé d'interrompre totalement le trafic sur toute la Normandie à l'exception du Paris - Rouen.

Pour les voyageurs qui étaient déjà dans des trains, des cars de substitutions ont permis aux personnes d'arriver à destination. Mais la SNCF n'a pas fait circuler d'autres cars puisque la situation est également compliquée sur les routes normandes.

La compagnie invite ses clients à reporter leurs voyages. Les billets des trains Intercités seront remboursés.

La SNCF espère reprendre la circulation de ses trains progressivement ce mercredi après-midi, mais un nouveau point sera fait à la mi-journée.