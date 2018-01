C'est du jamais vu en France : un câble porteur de 30 mm de diamètre a été sectionné par l'action conjointe du givre qui s'est formé autour du câble et des vents à 250 km/h en haute altitude. La prochaine saison estivale de la célèbre télécabine du massif du Mont-Blanc est compromise.

Chamonix-Mont-Blanc, France

Le câble porteur de 30 mm de diamètre du Panoramic Mont-Blanc qui relie en été l'Aiguille du Midi à la Pointe Helbronner a été sectionné, coupé net par l'accumulation du givre et l'action du vent qui soufflait à plus de 250 km/h à 3 700 mètres d'altitude. Résultat : il faut changer le câble sur près de cinq kilomètres et la saison estivale du Panoramic Mont-Blanc pourrait bien être compromise, le temps de faire les travaux.