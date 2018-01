Grenoble, France

Selon la préfecture, la personne âgée décédée ce jeudi matin à Crêts-en-Belledone et dont l'habitation a été touchée par une coulée de boue, cette femme est décédée vraisemblablement d'une crise cardiaque. Côté circulation, au total, sur le département de l’Isère, 17 routes sont coupées et 8 routes connaissent des événements en cours d’expertise.

Oisans

Dans le secteur de l’Oisans, la situation ne connaît actuellement pas d’évolution. A Saint-Christophe-en-Oisans, une coulée de boue et de neige a causé la coupure de la RD 530 dans les deux sens au niveau du lieu-dit Les Fontaines Bénites. Le village est actuellement isolé en attendant que les moyens de dégagement puissent être mis en œuvre. Une reconnaissance héliportée est actuellement en cours. Oulles : D221 et la D221A coupées dans les deux sens en raison du fort risque d’avalanche. A l’Alpe d'Huez, la RD211 est rendue difficile en raison d’un éboulement survenu 2 km après Le Bourg d'Oisans. Au niveau du col du Lautaret et de la RD 1091, le col du Lautaret est toujours fermé entre Villar-d'Arene et Pont-de-l'Alpe en raison de l'enneigement. La RD 1091 est aussi coupée en raison du risque d'avalanche de part et d'autre de La Grave dans les Hautes Alpes. Une déviation est mise en place par la 1075 et le col de la Croix Haute. Des avalanches seront déclenchées a priori cet après-midi si les conditions météorologiques le permettent. A Pinsot, des glissements de terrains, des chutes d’arbres et des inondations ont eu lieu. A Vif, suite à une inondation route des Celliers, le secteur sud en direction de Le Gua est isolé. A Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, la rivière La Gresse étant sortie de son lit, plusieurs maisons sont isolées. A Clavans en Haut Oisans, la RD25A est coupée en raison du fort risque d'avalanche. A Sainte-Agnès, la D280 est coupée dans les deux sens au lieu-dit Le Mollard.

Moyen-Grésivaudan

Le secteur du Moyen-Grésivaudan (Froges, Champ-près-Froges, Tencin…) est touché par des inondations statiques de plaine. A Revel, une coulée de boue bloque plusieurs habitations au niveau de la route du Pré-Chabert. A La Pierre, suite au débordement du ruisseau, les axes sont bloqués au croisement des routes RD523 et 550. Dans le secteur de Froges, Champ-près-Froges, Villard-Bonnot, la RD 523 est inondée. Une déviation est mise en place via la RD10, 10A.

Haut-Grésivaudan

Le secteur d’Allevard, Crets-en-Belledone et Sainte-Marie du Mont est particulièrement touché. A Crêts-en-Belledonne, la circulation est coupée sur la RD 525 et la D78. Une déviation est en place. Pontcharra a activé son PCS en raison d’un glissement de terrain et du débordement de différents cours d’eau. La RD 287 est coupée. A Sainte-Marie-du-Mont, la D282 est coupée dans les deux sens.

Mobilisation des services de l'Etat, du Département et des pompiers

Les différents services de l’État et du Département sont mobilisés pour rétablir, le plus rapidement possible, les conditions de circulation pour dégager les différents axes coupés. Des signalisations sont également mises en place. A ce stade, 290 sapeurs-pompiers sont sur le terrain, avec près de 240 interventions réalisées ou en cours et la mise en place de 3 postes de commandement d’alerte multiple (Echirolles, Crolles, Oisans). Le conseil départemental a mobilisé plus de 120 d’agents et près de 100 véhicules, ainsi que des experts en géologie et hydrologie et des engins spécialisés, sur le terrain.

La préfecture invite à reporter les déplacements non indispensables.