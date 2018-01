Après Carmen, place à Eleanor. La tempête est attendue dans la nuit de mardi à mercredi dans le Nord et l'Est de la France. Météo France a placé 48 départements en vigilance orange pour vents violents, dont la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Moselle et la Meuse.

#meteo88. Les #Vosges sont placées en #VigilanceOrange pour #vent violent à partir de 20h. Soyez très prudents ! Risque de chutes d'objets et de conducteurs aériens⚡️.

En cas d'urgence composez le 18 ou 112 ☎️ @Prefet88@enedis_lorraine@VigiMeteoFrancepic.twitter.com/J2w9mVsbOT — Sapeurs-Pompiers 88 (@SDIS88) January 2, 2018

Selon les autorités, la tempête pourrait "entraîner des phénomènes tourbillonnaires et des déclenchements de mini-tornades". Au plus fort des intempéries, entre 6h et 8h du matin ce mercredi, le vent soufflera entre 100 et 120 km/h avec des pointes à 130 km/h, de fortes pluies et des coups de tonnerre.

Par ailleurs, Météo France prévoit des précipitations importantes avec des risques de débordements de cours d'eau. Une alerte de crue de niveau jaune a été déclenchée ce mardi pour la Seille.