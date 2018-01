Corse, France

Le point à 18h

Tous les vols au départ et à destination des aéroports de Bastia, Calvi et Figari en Corse ont été annulés, en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé Air Corsica.

En raison de la tempête Eléanor, la compagnie maritime Corsica Linea a également annoncé l'annulation des traversées Marseille-Ile-Rousse des 3 et 4 janvier. "Des solutions de substitution sont proposées à nos passagers" au départ d'Ajaccio ou Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, a précisé Corsica Linea dans un communiqué.

Toutes les traversées de bateaux au départ et à l'arrivée du port de Bastia ont aussi été annulées, a annoncé la capitainerie du port de Bastia. 7000 personnes sont désormais privés d'électricité en plaine orientale, en région bastiaise et dans l'extrême sud.

Le plus fort de la tempête est attendu à partir de 19H00. En soirée, les vents resteront violents et s'étendront à une grande partie nord et est de l'île, a prévu Météo France. Les rafales pourraient atteindre 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro, 160 km/h sur la Balagne, la région bastiaise, les hauteurs de l'île et la côte orientale.

La plus grande prudence est de mise si vous devez vous déplacer. Les vents vont continuer à se renforcer jusqu'à environ 21:00. L'alerte orange ne devrait être levée qu'à minuit.

"Nous appelons la population à rester à l'abri, à limiter les déplacements aux strictes contraintes et d'éviter le plus possible de circuler à pied ou en vélo, à scooter, en moto, pour éviter les accidents. Il ne faut pas se promener le long du rivage et éviter le bord des falaises et des crêtes. Il faut fixer et ranger les objets sensibles aux effets du vent ", a indiqué Fabien Martorana, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse.

Le point à 17h

Dans l’aérien

Tous les vols au départ et à l'arrivée de Bastia, Figari et Calvi prévus dans l'après-midi ou la soirée sont annulés. L'aéroport de Bastia Poretta est fermé. Seul celui d'Ajaccio fonctionne normalement pour le moment.

Au niveau maritime

Tous les ports de Haute-Corse sont fermés jusqu'à ce soir minuit et les bateaux à quai. Le Piana de Marseille arrivera à Ajaccio au lieu de Bastia.

De nombreuses interventions ont été réalisées par les pompiers dans le secteur de Porto-Vecchio notamment. Principalement pour des chutes d'arbres, de fils électriques et d'objets divers. Un pompier et une autre personne ont été très légèrement blessés. En Haute-Corse les efforts des pompiers restent concentrés sur le feu de Sant’Andria di u Cotone.

La situation est très compliquée également au niveau des réseaux électriques. 2500 personnes sont privées d'électricité principalement en plaine orientale et en région bastiaise. Plus de 120 agents sont mobilisés pour tenter de rétablir le courant le plus rapidement possible.

#Eleanor 120 agents d’@edfcorse et prestataires sont mobilisés afin de faire face à l’épisode venteux qui touche notre île. 2 500 clients sont actuellement privés d’électricité principalement en Haute-Corse. Pour joindre le Service Dépannage : 09 72 67 50 20. — EDF en Corse (@edfcorse) January 3, 2018

Vents très violents en #Corse, jusqu'à 185 km/h au Cap Corse, 171 km/h au Cap Sagro, 165 km/h à l'Ile Rousse et Porto-Vecchio. #Eleanor#tempeteEleanor — Keraunos (@KeraunosObs) January 3, 2018

Les vents devraient continuer à se renforcer au cours de la soirée, soyez vigilants.