Le Havre, France

La tempête Eléanor au début de l'année a amené une grande quantité de déchets plastiques. Des déchets dangereux pour la nature, mais surtout pour les oiseaux migrateurs qui vont bientôt nicher et se reproduire ici.

Jean-Pierre, Michel et Philippe, sont photographes amateurs, autrement dit des habitués du site. "On dispose d'autorisations particulières pour faire nos photographies dans le coin, c'est la moindre des choses de venir aider à la réserve", souligne Jean-Pierre.

Pour Jean-Pierre, Philippe et Michel, c'était une évidence de venir prêter main forte © Radio France - Sixtine Lys

Les trois amis sont équipés, parkas, gants, et bottes en caoutchouc, pour gratter le sol. Et ils en trouvent des choses : "On trouve _plein de petits déchets, qui sont les plus nuisibles finalement_. C'est nos cochonneries que la mer nous redonne."

De très nombreux déchets plastiques, souvent minuscules. © Radio France - Sixtine Lys

Pierre et sa fille de trois ans et demi, Mathilde, sont aussi venus donner un coup de main. "Je l'ai amené pour la sensibiliser, pour qu'elle comprenne que les gens se mobilisent pour réparer nos erreurs", explique Pierre. "On aide les oiseaux", renchérit Mathilde, qui n'a pas le droit de ramasser elle-même les déchets, car "ça pique", sourit-elle. Un seul regret pour la petite fille : "Les oiseaux, ils viennent même pas nous dire merci..."

Les oiseaux ne sont peut-être pas venus remercier Mathilde eux-mêmes, mais ce samedi, tous les volontaires ont ramassé plusieurs centaines de sac poubelle de déchets.