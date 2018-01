Hauts-de-France, France

La tempête Eleanor qui souffle ce mercredi sur une grande partie nord de la France provoque de nombreuses coupures d'électricité. Au total, près de 94.000 foyers sont privés d'électricité dans un grand quart nord ouest de la France.

En Picardie, 17.000 foyers sont privés de courant depuis 8h mercredi. Dans le détail, un millier de foyers sans électricité dans la Somme, 6 000 dans l'Oise et 10 000 dans l'Aisne.

Dans le Nord et le Pas de Calais, 15.000 foyers sont privés de courant. Des rafales de vent à 147 km/h ont été enregistrées à Cambrai, 135 au cap Gris Nez, plus de 100 à Lille et Lillère dans le Pas-de-Calais. À Marchienne, dans le Nord, une partie de la toiture du clocher de l'église est tombée.. on constate des dégâts similaires aussi à Fourmies, et Quérénaing dans le Valenciennois.