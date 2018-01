Bonneval-sur-Arc, France

L'agriculteur est parti vers quatre heures du matin ce jeudi pour son chalet d'alpage situé à l'extérieur du village de Bonneval-sur-Arc, en Savoie, vers le hameau de l'Écot. Il voulait déneiger un tunnel en plastique sous lequel il avait entreposé du matériel agricole à proximité du chalet d'alpage.

En milieu de journée, n'ayant pas de nouvelle, le maire a envoyé une équipe de pisteurs-secouristes et de moniteurs sur les lieux. Ils ont découvert le tunnel écrasé par une avalanche et le corps de l'agriculteur. L'avalanche aurait eu lieu en début de matinée de ce jeudi, elle n'a pas emporté le chalet d'alpage.

Trois morts depuis le début de la tempête

La Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange pluies-inondations et vents violents depuis mercredi, à cause du passage de la tempête Eleanor. Depuis les début des intempéries, deux autres personnes sont mortes, une femme de 88 ans retrouvée noyée chez elle, près d'Allevard et un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un arbre sur une piste de la station de Morillon. Un sapeur-pompier volontaire savoyard est également porté disparu ce jeudi soir. Il a été emporté par une coulée de boue en pleine intervention de sauvetage.