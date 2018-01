La tempête Eleanore, qui frappe depuis la nuit dernière le Nord et l'Est de la France, touche aussi -dans une moindre mesure- le département de la Creuse. L'opérateur Enedis recense environ 1200 foyers privés d'électricité à la mi-journée.

Creuse, France

L'opérateur Enedis estime qu'environ 1200 foyers privés d'électricité à la mi-journée sur le département de la Creuse. les communes concernées sont nombreuses: Colondannes, Cressat, Guéret, Malleret-Boussac, Mérinchal, Sagnat, Sainte-Feyre, Saint-Germain-Beaupré, ou Saint Martin Château.

"Nous avons comme objectif de rétablir l'ensemble des clients avant ce soir, avant la nuit, mais sans garantie aucune" explique sur France Bleu Creuse Frédéric Saint-Paul, un des responsables de Enedis en Creuse, "car quand on dépanne d'un côté, on a des foyers nouveaux qui sont coupés à leur tour".

"Plusieurs jours de tempête, mais surtout beaucoup d'eau, font que les sols sont détrempés et qu'il y a beaucoup d'arbres qui tombent, parfois sur les lignes, et cela on ne le maîtrise pas", explique encore Frédéric Saint-Paul (...).

Enedis conseille enfin de ne surtout pas toucher des lignes électriques qui seraient tombées au sol, mais de prévenir les services de dépannage.