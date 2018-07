Des dizaines d'arbres sur les routes, des câbles électriques au sol, des caves inondées. Les dégâts sont encore nombreux ce jeudi matin en Dordogne après le passage de violents orages sur le département ce mercredi 4 juillet. A 9h, 75.000 foyers sont encore privés de courant selon Enedis.

Des vents à 120 km/h

Selon Météo France, qui avait placé le département en vigilance orange. "Nous avons vécu un orage très sévère, musclé avec des cellules orageuses très importantes et des vents à 100 km/h voire 120 km/h sur le Périgord vert," explique Valéry Moreau, prévisionniste. En l'espace de quelques minutes de nombreuses caves de Périgueux se sont trouvées inondées. La rue Pierre Sémard, la place de la gare se sont trouvées sous l'eau. "Sur Coulounieix-Chamiers _on a enregistré 18 litres d'eau par mètre carré en six minutes_. L'épisode le plus intense a été entre 17h30 et 18h. Sur cette même station, en une heure il est tombé 49 litres d'eau en une heure."

Des ondées orageuses sont de nouveau attendues sur le département toute la journée. La vigilance orange a été levée.