Après le violent orage tombé ce mercredi 4 juillet sur Périgueux, ce jeudi a été consacré au nettoyage des dégâts. Le quartier du Toulon a été particulièrement touché, avec beaucoup d'eau sur la route. Ce jeudi matin, les habitants et les commerçants faisaient le tour de leurs locaux.

Périgueux, France

Dans la rue Pierre Sémard, on se souvient encore du niveau de l'eau sur la route. "Avec le mouvement des voitures, ça faisait des vagues jusque dans notre allée", racontent Hélène et Alison. Elles sont toutes les deux assistantes maternelles à la Maison des enfants des "ptisounours". Ce jeudi matin, c'était l'heure du bilan : "Les petites maisons des enfants dans le jardin sont détruites, les jouets ont tous volés partout, il faut tout ramasser", raconte Alison.

Les pompes à eau sont de sortie

Mais ce n'est pas le plus grave : leur cave est entièrement inondée. Ce matin, deux pompes d'eau ont été installées pour faire le vide. "En fait, toute l'eau a coulé dans notre cave. Les étagères sont entièrement écrasées, nous avons perdu tout notre stock de jeux, de vêtements. Tout flotte", raconte Alison. Hier, les deux assistantes maternelles sont restées calmes et ont pris à la rigolade les intempéries pour ne pas paniquer les enfants. Ce jeudi, la Maison des enfants était fermée, en attendant que tout soit nettoyé, aussi bien à l'intérieur de la maison que dans le jardin.

Les jouets flottent dans la cave de la maison des assistantes maternelles. © Radio France - Octavie Couchard

Un peu plus haut dans la rue, c'est pharmacie de Toulon qui se remet des intempéries. L'officine a été inondée hier soir, et les pharmaciennes ont rapidement réagi pour sauver les médicaments. "Nous avons surélevé tous les présentoirs et bouché le dessous de la porte avec des sacs plastiques", raconte Sylvie la propriétaire de la pharmacie. Seule la cave est encore un peu dans l'eau : une canalisation d'eau a éclaté pendant la nuit. Heureusement, le stock de médicaments n'a pas été touché par l'eau.

Même défilé de raclettes et de serpillières dans les autres magasins de la rue Pierre Sémard. Dans la boutique Enedis, le gérant assure que le plus gros du matériel a été sauvé, tandis que du côté de la boucherie "Aux trois porcelets" : "On a passé un coup, mais l'eau s'est évacuée par la bouche d'eau de la salle," explique Lionel Lafour, l'un des bouchers.

Solidarité dans le quartier

Dans la rue Biron, la soirée d'hier a été placé sous le signe de la solidarité, une fois l'orage passé : "Nous étions 25 dans la cave pour nettoyer. Il nous a fallu trois heures pour enlever toute l'eau avec des seaux", détaille Lucie, une habitante. Avec presque 50 centimètres d'eau dans sa cave, Lucie est plutôt contente du bilan ce matin : aucun de ses équipements ménagers n'a été endommagé. Ce matin, sa maman Sylvie, est venue lui donner un coup de main pour le ménage. "Nous y sommes depuis tôt ce matin. L'eau était remontée par les caniveaux cette nuit. On s'est occupé de tout ce qu'on a pu sauver." Ce jeudi matin, les habitants du quartier de Toulon espéraient surtout que la pluie cesse de tomber.