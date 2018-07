Le courant n'est pas encore revenu partout en Dordogne après la tempête qui a frappé le département mercredi après-midi. Certains Périgourdins vivent encore dans le noir ce jeudi et d'autres attendent avec impatience le retour de l'électricité pour pouvoir rouvrir leur congélateur ou leur réfrigérateur. Il y a quelques précautions à prendre.

Tout dépend du type de produits que vous avez à l'intérieur et du temps pendant lequel votre appareil est resté éteint. Si c'est un frigo et qu'il est resté plus de 12h sans courant, le mieux est de jeter tout ce qui était déjà ouvert. La température aura sûrement trop baissé à l'intérieur. Les bactéries ont pu se développer, ne prenez pas de risque.

Ne pas recongeler des produits trop décongelés

Côté congélateur, ce qui craint le plus c'est la viande et le poisson. Si après une journée sans courant, les morceaux se sont ramollis, mais qu'il n'y pas d'eau dans votre sac de congélation, vous pouvez recongeler, dans le cas contraire, le plus simple est de tout cuire dans la foulée. Surtout ne recongelez pas des produits qui baignent dans l'eau. Ce sont des bouillons de culture pour les bactéries. Vous risquez une intoxication alimentaire. Pour les produits végétaux, (frites, haricots, etc) le risque est moins important, même après 24 heures, si le produit est encore froid.