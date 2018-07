Plus de 400 agents d'Enedis sont au travail en Dordogne après la tempête qui a touché le département. Le courant pourrait revenir dans toutes les maisons avant dimanche.

Le courant revient petit-à-petit en Dordogne après la tempête de mercredi. Ce vendredi matin à 7h, 40.000 foyers restaient toutefois privés d'électricité. "Hier nous avons rétabli la moitié des clients qui n'avaient pas de courant," a expliqué Eric Van Der Vliet, directeur territorial d'Enedis à France Bleu Périgord.

L'épisode le plus important depuis 10 ans

"Notre objectif est de réalimenter 90% des clients aujourd'hui." Il devrait rester moins de 5.000 foyers dans le noir ce vendredi soir. "Nous allons découvrir des pannes individuelles au fur et à mesure que nous allons rétablir les lignes mais demain on espère avoir terminé les chantiers basse tension", ajoute le directeur territorial. La totalité des clients périgourdins pourraient donc retrouver l'électricité ce samedi après ce qui a été "l'épisode le plus important depuis 10 ans," a conclu Eric Van Der Vliet.

Depuis jeudi, 400 agents Enedis du Périgord mais venus d'autres départements sont au travail en Dordogne. Pour la première fois en France après une tempête, un drone a même été utilisé pour identifier les pannes de courant.