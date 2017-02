Tempête en Limousin : 4200 foyers toujours privés d'électricité dimanche midi en Haute-Vienne et Corrèze

24 heures après le passage de la tempête Leiv en Limousin, Enedis annonce dimanche midi avoir réparé 90% du réseau touché en Corrèze et Haute-Vienne.

1600 foyers en Haute-Vienne, 2600 en Corrèze. Ce sont donc 4200 clients d'Enedis qui sont donc toujours sans électricité ce dimanche midi. Enedis prévoit un retour à la normale d'ici ce dimanche soir : "On aura peut-être encore quelques pannes isolées mais on aura repris le plus gros de la clientèle coupée samedi", explique Jean-Luc Gauthier, le directeur territorial d'Enedis en Haute-Vienne.

Des renforts venus de Picardie

Prudence tout de même du côté d'Enedis : "Avec la pluie et le vent, on craint de nouvelles pannes. Le réseau est fragilisé." Pour venir en aide aux agents du Limousin, du renfort est arrivé : "Des agents de Picardie et du Centre-Val-de-Loire sont venus en soutien. Sur les secteurs de Limoges et d'Ussel notamment."

