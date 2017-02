Tempête en Limousin : près de 12 000 foyers privés d'électricité

Les rafales de vents s'accentuent depuis ce samedi matin. La Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse sont en vigilance orange. A cause de la tempête, près de 12 000 foyers sont privés d'électricité.

Les pannes d'électricités se multiplient, et notamment en Haute-Vienne. La situation s'est très vite dégradée ce samedi matin. En fin de nuit, on ne comptait que 350 foyers privés de courant. Mais en quelques heures à peine, la société Enedis, anciennement ERDF, a recensé des milliers de pannes. Désormais, en Haute Vienne, 10 000 clients sont actuellement privés d'électricité. En Corrèze ils sont 1500, principalement dans le nord du département.

Un pic attendu à 10h

Pour les 350 agents mobilisés sur le terrain, il faut localiser les pannes au plus vite. Mais, forcément, les conditions météos du moment compliquent la tâche des professionnels. Selon Enedis, la situation ne sera sûrement pas rétablie avant la fin de journée, minimum. Un pic de rafales est attendu vers 10h du matin : jusqu'à 130 kms/h dans le nord de la Haute-Vienne et 120 kms/h dans le centre-ville de Limoges.

Réduction de vitesse des trains

Du côté de la SNCF, une cellule de crise est ouverte depuis 8h en gare de Limoges. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler pour le moment. Seul le train Limoges-Angoulême peu après 8h a été annulé. Les voyageurs prennent le suivant.

Des équipes d'intervention sont prêtes à Châteauroux et à Brive, si besoin. Des dizaines d'agents sont également montés dans les premiers trains du matin pour déblayer les voies et enlever les branches d'arbres tombées sur les rails. Enfin, la vitesse des TER et des TGV a été réduite.

Poids-lourds interdits de circuler

En Corrèze et en Haute-Vienne, les poids lourds ne peuvent plus circuler sur la N147 dans le sens Limoges-Poitiers, la N141 dans le sens Limoges-Angoulême, sur la N145 dans le sens Gueret-Bellac mais aussi sur l'autoroute A89 en sortie de Brive direction Bordeaux.