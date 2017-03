Tempête Zeus : 15.000 foyers privés d'électricité cette nuit dans la Loire

La Loire et la Haute-Loire sont toujours placés en alerte orange pour vents violents par Météo-France ce lundi, comme 11 autres départements français. Les vents violents ont touché le réseau électrique et 15.000 foyers ligériens vont passer la nuit de lundi à mardi dans le noir, sans électricité.

Météo France a maintenu 11 départements en vigilance orange pour vents violents ce lundi soir, principalement dans le centre de la France et le Sud-Est, dont la Loire et la Haute-Loire. Depuis trois jours, ça souffle très fort chez nous, avec des rafales de 130 à 150 km/h par endroits. À Saint-Chamond, des bourrasques ont été enregistrées à 110 km/h, et jusqu'à 125 km/h à Roanne.

Le directeur territorial d'ERDF dans la Loire -aujourd'hui Enedis- Augustin Montoussé a confirmé que 24.000 foyers étaient privés d'électricité en début d'après-midi, lundi. La mobilisation d'une soixantaine d'agents a permis de diminuer le nombre de foyers sans électricité, mais, en début de soirée, ce sont toujours 15.000 foyers ligériens qui étaient dans le noir. Et ils vont le rester toute la nuit car les conditions d'intervention sont de plus en plus difficiles dans le département : "sur le terrain, les manœuvres sont de plus en plus difficile car on attend de nouvelles bourrasques et l’obscurité arrive" expliquait Augustin Montoussé, sur France Bleu Saint-Étienne Loire lundi soir.

"Nous continuerons de réparer le réseau au plus tôt demain matin [mardi NDLR], les conditions sont de plus en plus difficiles ce soir - Directeur territorial d'ERDF dans la Loire

Le nord de la Loire, le Pilat et la vallée du Giers sont les secteurs les plus touchés, particulièrement à La Fouillouise, autour de Saint-Galmier et vers Saint-Just-en-Chevalet.

La façade du magasin Gifi de l'Étrat a été arrachée par le vent. © Radio France - Tanguy Bocconi

Depuis 13 heures, les pompiers de la Loire ont reçu plus de 900 appels. Les pompiers sont très sollicités car la tempête cause beaucoup de dégâts matériels, comme à l'Étrat, dans la zone commerciale de Saint-Étienne, où une façade de magasin s'est écrasée sur des voitures (voir notre photo), mais sans faire de blessés, ou à Sorbiers, où une partie du toit de l'école a été arraché par le vent.

⚠️#Loire vigilance #orange #vent violent 💨Limitez vitesse sur routes, autoroutes. Veillez à la sécurité des agents intervenant sur chantiers pic.twitter.com/jhS5g18ljG — Préfet de la Loire (@Prefecture42) March 6, 2017

Attention à limiter vos déplacements, à ne pas vous promenez en forêt et à "appeler pour signaler les situations dangereuses" rappelle Augustin Montoussé, c'est essentiel "à chaque fois que l'on en détecte" explique-t-il. Le numéro d'ERDF pour la Loire est le 09 726 750 42.

Vigilance toute la soirée, la neige annoncée

Météo France annonce encore des rafales à 100 km/h jusqu'à minuit dans la Loire, elles devraient ensuite baisser à 50km/h. Les rafales seront ensuite moins violentes, mais la neige devrait tomber dans la nuit. Sur les crêtes du Mont du Forez et de la Madelaine, ces rafales seront suffisantes pour former des congères.

À partir de 18 heures, la tempête se limite l’Auvergne et au Lyonnais