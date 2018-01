Après la tempête Eleanor et les importantes chutes de neige de la semaine dernière sur les Alpes, une nouvelle dégradation arrive sur la France en ce début de semaine. Si le temps est déjà agité ce lundi sur plusieurs régions, avec de la pluie et du vent, la situation va fortement se dégrader à partir de ce mardi.

La tempête Fionn va balayer le nord-ouest et le nord

La tempête baptisée Fionn va balayer, ce mardi, le nord-ouest de la France, notamment tous les départements de la Normandie. Des rafales allant jusqu'à 120 km/h pourraient être enregistrées sur les côtes de la Manche. Les vents vont percuter la Bretagne et la Normandie, allant jusqu’à la Côte d’Opale.

Une possible #Tempete circulera sur les îles Britanniques #mercredi et #jeudi. Le Benelux et les Pays-Bas seront aussi impactés. Pour le moment, on ne parle que de forts coups de #vent sur le #nord de la #France. Système sous surveillance. pic.twitter.com/FRtQHgYITD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 15, 2018

La Corse en vigilance orange pour vents violents

Le vent va également souffler très fort, à partir de ce mardi matin, sur la Corse. Les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont placés en vigilance orange pour vents violents à partir de ce mardi à 10 heures, a annoncé Météo France. Des rafales de vents de 110 à 130 km/h sont prévues à la mi-journée, et le vent pourrait même souffler jusqu'à 190 km/h au Cap Corse. Météo France parle d'une tempête d'une force et d'une ampleur peu fréquentes, se rapprochant de la tempête Eleanor, les 3 et 4 janvier derniers.

Tempête, neige et risque d'avalanche en Savoie

Ce mardi, la Savoie et la Haute-Savoie vont également être touchées par des vents très violents, mais aussi par de très fortes chutes de neige. Les rafales de vent pourraient dépasser les 100 km/h dans le Chablais. Dans le même temps, la neige va tomber abondamment, entre 20 et 80 cm, au-dessus de 1.200 mètres mardi matin, et jusqu'à mercredi.

Des conditions qui accroissent le risque d'avalanche, qui sera de 3 sur 5 mardi, d'après Météo France, et pourra atteindre son niveau maximal, 5 sur 5, mercredi soir.