Tempête Freya : 1 000 foyers privés de courant dans le Territoire de Belfort

Franche-Comté, France

C'est la principale conséquence des vents violents qui ont soufflé ce lundi dans le nord Franche-Comté. 1 000 foyers ont été privés de courant vers 13h30 dans le pays sous vosgien. Un arbre est tombé sur une ligne de 20 000 volts route de Sermamagny à Valdoie en face du lycée agricole. Cette ligne alimente les communes de Sermamagny, Chaux et Lachapelle sous Chaux. Des techniciens d'Enedis ont été mobilisés pour réparer et remettre le courant en milieu d'après-midi.

Des arbres couchés sur la chaussée

La tempête Freya n'a pas provoqué de dégâts majeurs dans le nord Franche-Comté. A Montbéliard, les pompiers ont effectué quelques sorties pour des tôles et des chéneaux qui menaçaient de s'effondrer. Dans le pays d'Héricourt, les services du Département sont intervenus pour des arbres couchés sur la chaussée à Champagney et Luze sur la RD 16. Au magasin Intersport d'Andelnans, il a fallu remettre une tôle qui s'était envolé du toit. La station du Ballon d'Alsace a été fermée ce lundi après-midi.

85 à 100 km/h en plaine

Dans le nord Franche-Comté, les vents ont soufflé entre 85 et 100 km/h en plaine et encore plus fort sur les sommets. Conséquence, le domaine du Ballon d'Alsace a été fermée ce lundi après-midi et rouvrira ce mardi à 9h.