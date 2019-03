Tempête Freya : près de 70 interventions en Loire Atlantique et en Vendée

La tempête Freya a balayé la Loire-Atlantique et la Vendée dans la nuit de dimanche à lundi. Les pompiers sont intervenus près de 70 fois. Le vent a notamment soufflé jusqu'à 148 kilomètres par heure sur la pointe de Chemoulin à Saint-Marc-sur-Mer.

Nantes

Météo-France a levé sa vigilance orange au vent violent pour la Loire-Atlantique et la Vendée ce lundi matin. Mais la tempête Freya a laissé quelques traces. En Loire-Atlantique, les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois dans la nuit de dimanche à lundi. Le plus souvent pour des arbres déracinés, des branches sur la chaussée et des enseignes lumineuses au sol. En Vendée, les pompiers sont intervenus 17 fois ce qui a mobilisé une quarantaine d'hommes.

💨 #Dépression#Freya | Le #vent a soufflé en #tempête cette nuit sur les caps exposés avec des bourrasques atteignant 150 km/h. Dans les terres, les rafales ont atteint plus ponctuellement 100 km/h...https://t.co/HZ9YFp5aGepic.twitter.com/Eg2PhJx2A6 — Météo-Contact (@MeteoContact) March 4, 2019

7.000 clients privés de courant dans les Pays-de-la-Loire

Les fortes rafales de vent ont causé quelques dégâts. A 10h30 ce lundi, 7000 clients étaient encore privés de courant dans les Pays-de-la-Loire. Parmi eux, il y en a 1500 en Loire-Atlantique et 400 en Vendée. Dans la région, plus de 300 salariés d'ERDF sont mobilisés pour réparer. Le retour à la normale est prévue en fin de journée.

Ce lundi matin, la compagnie maritime "Yeu/Continent" a annulé deux traversées en raison du vent tempétueux. A Nantes, la mairie a elle décidé de fermer ce lundi les parcs, les jardins et les squares.

À Sucé-sur-Erdre, un ponton se détache

À Sucé-sur-Erdre, à cause du vent, un des pontons du port s'est détaché. Plusieurs bateaux y étaient amarrés. Il a pu être ramené au niveau de la rive et rattaché en fin de matinée.

L'incident a été maîtrisé. Le ponton a été ramené vers la berge. A suivre le tweet avec les photos du ponton vers le port. Des travaux de renforcement du ponton avaient été effectués récemment. https://t.co/Ef3UXqEZyN — Ville Sucé-sur-Erdre (@Ville_SSE) March 4, 2019