Tempête Gabriel : 15 départements maintenus en vigilance orange neige-verglas, les perturbations près de chez vous

Météo France maintient ce mercredi 15 départements en vigilance orange pour le risque de neige-verglas, alors que la tempête hivernale Gabriel se décale vers l'est. Plus aucun département n'est en vigilance au vents violents. France Bleu fait le point sur les perturbations près de chez vous.

Vent, chutes de neige et coupures de courant : la tempête Gabriel continue de traverser la France ce mercredi matin, et entraîne coupures d'électricité, restrictions de circulation et appels à la prudence. Arrivée mardi, la perturbation de décale vers l'est du pays. 20.000 foyers sont privés de courant dans le Sud-Ouest.

Météo France maintient ce mercredi matin 15 départements en vigilance orange pour neige-verglas. Plus aucun département n'était en vigilance "vents violent" dans la nuit.

- Capture d'écran Météo France

Les 15 départements en vigilance orange à la neige et au verglas :

.

Jusqu'à 15 cm de neige, des rafales à 134 km/h

Sur les départements qui étaient placés en vigilance orange la nuit dernière, il est tombé entre 5 et 10 cm, voire jusqu'à 15 cm de neige en plaine : en Normandie, dans le bassin parisien, les Hauts de France, en Bourgogne-Franche Comté, dans le Grand Est, dans le limousin et en Aveyron.

Sur la façade Atlantique, les rafales de vent ont atteint plus de 130 km/h : 132km/h à la Pointe du Raz (Finistère), au Cap-Ferret (Gironde) et à Saint-Clément des Baleines (Ile de Ré), et même 134 km/h à Messanges (Landes).

Les perturbations près de chez vous

20.000 foyers privés d'électricité dans le Sud-ouest

Dans le Sud-Ouest, 20.000 clients sont privés d'électricité ce mercredi matin, dont 5.000 en Charente-Maritime, 3.000 en Gironde et 2.000 dans la Vienne, selon Enedis. Dans les Landes, où les rafales de vent ont atteint jusqu'à 110 km/h, 500 foyers sont privés d'électricité.

Restrictions de circulation

En Île-de-France, la N 118, où 2.000 personnes s'étaient retrouvées bloquées par la neige en février dernier, est fermée depuis mardi 15h. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les restrictions de circulation, comme la limitation de vitesse à 80 km /h ou l'interdiction de dépassement des poids lourds, ont été levées, selon la préfecture. La circulation des poids lourds est interdite ou limitée dans plusieurs départements.

Aéroports, trains et liaisons maritimes

Des ralentissements sont à prévoir sur les lignes SNCF ce mercredi matin. L'entreprise a activé son plan grand froid. A Bordeaux, le trafic a été fortement perturbé mardi soir, avec la suppression par précaution de plusieurs TGV, intercités et TER. Le trafic a pu reprendre normalement ce mercredi matin.

A l'aéroport d'Orly, une trentaine de vols ont été annulés mardi soir entre 20h et 20h30. L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle n'est pas affecté. Plusieurs vols ont été annulés à l'aéroport de Biarritz.

Plusieurs liaisons de bacs sur l'estuaire de la Gironde ont été interrompues. Dans le Morbihan, certaines liaisons maritimes proposées par la Compagnie Océane sont annulées. C'est le cas de la liaison Lorient-Groix et de celle reliant Le Palais à Quiberon.

Les transports scolaires suspendus dans de nombreux départements

Dans le Val-d'Oise, les Yvelines, en Essonne et en Seine-et-Marne, les transports scolaires sont suspendus ce mercredi.

Dans les Hauts-de-France, les transports scolaires sont suspendus pour toute la journée de mercredi.

Dans le Loiret, les transports scolaires sont suspendus mercredi.

En Seine-Maritime, la circulation des transports scolaires est interdite pour la journée de mercredi, a annoncé la préfecture.

Dans la Marne et les Ardennes, aucun transport scolaire ne sera effectué.

Dans l'Yonne et la Nièvre, tous les transports scolaires sont annulés pour la journée de mercredi.

Dans le Cher, les transports sont suspendus.

La préfecture du Puy-de-Dôme suspend les transports scolaires pour mercredi.

Dans l'Aisne, la préfecture interdit les transports scolaires mercredi dans tout le département.