Tempête Gabriel : 2500 foyers privés de courant en Vendée, 1300 en Loire-Atlantique

Vendée, France

Les agents du réseau d'électricité ont constaté les dégâts ce mercredi 30 janvier au matin, après le passage de la tempête Gabriel sur la Vendée et la Loire-Atlantique mardi soir. Des vents qui ont soufflé jusqu'à 128 km/h, provoquant l'arrêt de plusieurs lignes de transports mais aussi des dégâts matériels sur les lignes électriques.

Pas de retour à la normale avant ce soir

2500 foyers étaient privés d'électricité au lever du jour en Vendée, surtout dans le nord-ouest du département. 330 foyers n'avaient plus de courant sur la seule commune du Perrier, et les agents cherchaient encore la panne à la mi-journée. A Saint-Hilaire-de-Riez, 280 maisons n'avaient plus de courant mercredi matin. L'ouest de la Vendée a également été touché, notamment sur la commune de La Chapelle-au-Lys ou Saint-Mesmin.

La Loire-Atlantique a été moins touchée, avec 1300 foyer privés de courant ce mercredi matin, et 600 dans le Maine-et-Loire.

Des drones pour repérer les dégâts

260 techniciens d'Enedis étaient mobilisés ce mercredi matin sur les deux départements. Pour la première fois lors d'une tempête, ils utilisent des drones pour repérer les lignes électriques endommagées ou tombées à terre. Ils survolent notamment les zones de Challans et Cholet. Un hélicoptère est aussi mobilisé autour de Luçon.

Les pompiers de Vendée ont effectué plus de 260 interventions mardi soir pendant la tempête, notamment pour de nombreuses chutes de poteaux et de lignes électriques.