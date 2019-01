Tempête Gabriel : 3.000 foyers privés d'électricité en Haute-Vienne et Corrèze, des rafales à 100km/h

Après le passage de la tempête Gabriel, 3.000 foyers sont privés de courant ce mercredi matin en Haute-Vienne et en Corrèze. Le vent a soufflé à près de 100km/h dans la nuit par endroit.

Limousin, France

Prudence si vous circulez sur les routes du Limousin ce mercredi matin, du verglas est signalé à plusieurs endroits avec des chutes d'arbres. Il y en a eu cette nuit notamment dans l'Ouest de la Haute-Vienne et sur Egletons et Meymac. C'est à Limoges que le vent a soufflé le plus fort avec des rafales à près de 100km/h.

Les conséquences ce mercredi matin de ce vent violent, ce sont des coupures d'électricité : 1.500 foyers sont privés de courant en Haute-Vienne et 1.500 autres en Corrèze. Les transports scolaires eux fonctionnent. Après avoir été stockés mardi soir près de Saint-Germain-les Vergnes, pour éviter les blocages en Haute-Corrèze, les poids-lourds sont de nouveau autorisés sur l'A89.