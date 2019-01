Tempête Gabriel : 3.000 foyers sans électricité dans les deux Charentes mercredi matin

La Rochelle, France

Si la tempête Gabriel, qui a frappé les deux Charentes ce mardi soir, n'a pas fait de victimes, elle laisse, mercredi matin, des foyers sans électricité : 2.000 en Charente-Maritime (ils étaient 5.000 au plus fort de la tempête) et 1.000 en Charente.

Mardi soir, les techniciens d'Enedis ont commencé par réparer les lignes à haute tension, les 20.000 volts, les "artères" du réseau d'électricité. Mercredi, les 250 personnes sur le terrain s'attaquent aux lignes à basse tension, celles qui permettent aux foyers d'être alimentés. Elles espèrent que tous les foyers des deux départements retrouveront de l'électricité dans la soirée de mercredi.

70 interventions des pompiers de Charente-Maritime

Mardi soir, les vents violents (jusqu'à 142 kilomètres par heure à Aigrefeuille d'Aunis), ont surtout balayé la Charente-Maritime. Les pompiers sont intervenus près de 70 fois, selon les chiffres de la préfecture, essentiellement pour chutes de branchages et d'arbres, dans l'agglomération de La Rochelle, mais aussi à Rochefort, Surgères ou encore Fouras. La Charente a elle, été relativement épargnée, avec des rafales jusqu'à 90 km/h maximum.

La vigilance orange a été levée, ce mercredi matin pour les deux Charentes. Elle reste par contre active, pour des risques de neige et de verglas, en Aveyron, et dans 14 autres départements du Grand Est, de Bourgogne-Franche Comté et des Hauts-de-France.