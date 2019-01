Tempête Gabriel : 41 départements en vigilance orange vent violent, neige-verglas ou avalanche

C'est la deuxième offensive de l'hiver. La tempête Gabriel arrive ce mardi avec son lot de pluie, de vent et de neige. La perturbation va traverser la France d'ouest en est, sur une zone allant du nord aux Pyrénées.

Sur la façade Atlantique, les vents pourraient atteindre 130 km/h selon les prévisions de Météo France. Des vents accompagnés de pluies plus ou moins importantes à l'Ouest. Météo France prévoit "un début d'événement à 16 heures ce mardi après-midi" et évoque "des chutes de neige assez conséquentes sur une partie assez vaste du nord du pays" mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi.

Sur les départements placés en vigilance orange, les cumuls attendus "seront généralement de 5 à 10 cm, ponctuellement 15 cm". Sur la façade Atlantique, les rafales de vent pourront quant à elles atteindre 130 km/h, et entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur des terres.

Météo France place en conséquence 41 départements en vigilance orange. Dans le détail, 29 départements sont en alerte orange à la neige et au verglas, du Nord à l'Aveyron, en passant par l'Ile-de-France et la Normandie : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise, les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l'Yonne, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val-d'Oise, la Corrèze, le Cantal et l'Aveyron.

Par ailleurs neuf départements de la façade Atlantique sont en alerte au vent violent : la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Enfin quatre départements sont toujours en vigilance orange aux avalanches : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques (ce dernier département est donc concerné par une double vigilance).