Tempête Gabriel : jusqu'à 500 foyers privés d'électricité dans les Landes

Quelques dégâts sont à recenser dans les Landes, après le passage de la tempête Gabriel. Au réveil, ce mercredi matin, 500 foyers sont privés d'électricité et deux routes sont coupées. Il y a eu 44 interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres et de lignes électriques.

Des rafales de vent jusqu'à 140km/h sur le littoral, selon le Sémaphore de Messanges joint ce matin par France Bleu Gascogne. La tempête Gabriel a traversé les Landes en faisant quelques dégâts matériels, mardi soir. Le département était placé en vigilance orange depuis 16 heures, ce mardi. Il y a eu 44 interventions sur le département, policiers, gendarmes et pompiers confondus.

Les pompiers sont, eux, intervenus 35 fois, sur 28 communes, principalement pour des chutes d'arbres (23 interventions), et des chutes de lignes ERDF - Télécom (8 interventions).

Parmi les interventions marquantes de la soirée, les pompiers ont signalé un arbre tombé sur une maison à Biscarrosse, heureusement, sans faire de victime, et un autre tombé sur une maison de Mimizan, là aussi il n'y a pas de blessé. A noter également, la chute d’une ligne très haute tension (250 000 V) à Lesgor et la chute d'un arbre sur une voiture à Tercis, pas de victime.

Deux routes coupées, reprise des trains

Il y a eu jusqu'à 500 foyers sans courant dans les Landes. Au réveil, ce mercredi matin il y a encore des perturbations. Selon le dernier point d'Enedis, 400 foyers sont toujours privés d'électricité, autour de Gaas, Heugas, Oeyreluy, Saint-Sever. Le secteur le plus touché est celui de Saint-Lon-les-Mines près de Peyrehorade, où il y a eu jusqu'à 300 foyers touchés. Le retour à la normale est prévu dans la matinée selon Enedis.

Le Conseil Départemental signale deux routes coupées : la départemental 934 à la sortie de Villeneuve en direction de Roquefort à cause d'une branche d'arbre et la départementale 413 entre Lesgor et Bégaar, à cause d'une ligne électrique tombée.

La circulation des TER, qui avaient été suspendue par précaution mardi soir depuis Bordeaux, a pu reprendre.