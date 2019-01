Tempête Gabriel : l'Orne en vigilance orange neige-verglas, le Calvados en vigilance jaune

Comme de nombreux départements français, l'Orne est en vigilance orange ce mardi. La tempête Gabriel approche avec son lot de chutes de neige et un important risque de verglas. Dans l'Orne, les transports scolaires ne circuleront pas mercredi 30 janvier.

Normandie, France

Météo France a placé plus de 40 départements français en vigilance orange neige-verglas, vents violents ou avalanches. C'est le cas de l'Orne pour la neige et le verglas, le Calvados est en jaune. L'alerte orange concerne aussi les départements voisins de Seine-Maritime et de l'Eure.

Jusqu'à 15 cm dans l'Orne

Les chutes de neige annoncées pourraient s’intensifier en fin de journée et au cours de la soirée ce mardi. Pour le Calvados, Météo France annonce 5 cm sur les sols dans le sud du département, ainsi qu'un léger manteau blanc sur Caen. Le littoral devrait être épargné par la neige.

En revanche, il est attendu jusqu’à 5cm localement du bocage au sud du pays d’Auge. Dans l'Orne, 5 à 10 cm de neige sont prévus, voire 15 cm par endroit.

Les précipitations quitteront la région peu après minuit selon Météo France mais des averses se déclencheront de nouveau en fin de nuit, et pourront donner du grésil et de nouveau un peu de neige. Le vent va souffler en rafales de 70 à 80 km/h.

Risque de verglas

La neige combinée à la chute des températures dans la nuit pourrait provoquer la création de plusieurs plaques de verglas sur la chaussée. Prudence donc et vigilance si vous devez prendre la route dans la soirée ou demain matin.

La SANEF, qui gère une partie du réseau autoroutier en Normandie conseille aux automobilistes d'anticiper les déplacements et les retours du travail avant 18 heures ce mardi. La préfecture de l'Orne demande également aux automobilistes de partir avec une ou plusieurs couverture, de l'eau et de quoi manger.

Écoutez France Bleu Normandie pour suivre l'évolution du trafic.

Aucun transports scolaires dans l'Orne

Conséquence de ces conditions climatiques difficiles, le conseil départemental de l'Orne a décidé de suspendre les transports scolaire pour la journée du mercredi 30 janvier 2019.