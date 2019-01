Tempête Gabriel : la Corrèze placée en vigilance orange neige-verglas

Corrèze, France

La tempête Gabriel arrive avec son lot de pluie, de vent et de neige. Météo France a placé mardi matin 41 départements français en vigilance orange, la Corrèze en fait partie pour un phénomène de neige-verglas. Localement, on attend jusqu'à 10 cm de neige.

41 départements placés en vigilance orange ce mardi pour vent violent, neige-verglas ou avalanches © Visactu

Des conditions de circulation difficiles sur l'A89 et l'A75

Selon les prévisions de Météo France, une perturbation pluvio-neigeuse aborde le Massif Central en cours d'après-midi : les flocons font leur apparition dès 500m, et la neige s'intensifie sur la Haute-Corrèze, et du Ségala à l'Aubrac. On y attend une couche de neige de l'ordre de 10 cm au-dessus de 500m, pouvant y rendre les conditions de circulation très difficiles (notamment sur l'A89 et l'A75). Sur des altitudes de 200 à 500m, une couche neigeuse de 2 à 5cm est envisagée, y compris sur les départements limitrophes (Creuse, Haute-Vienne, Lot, Tarn). Les rafales de vent souvent comprises entre 80 et 90 km/h constituent un facteur aggravant, en créant des accumulations de neige plus importantes.