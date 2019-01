Tempête Gabriel : la Marne et les Ardennes en vigilance orange neige-verglas

La Marne et les Ardennes, comme de nombreux départements français sont placés en vigilance orange ce mardi. La tempête Gabriel approche avec des prévisions météo qui impliquent neige et verglas.

La Marne et les Ardennes en vigilance orange à la neige (illustration).

Marne, France

C'est reparti pour un nouvel épisode hivernal. Après l'alerte météo que nous avons connue la semaine dernière, la tempête en approche ce mardi s'appelle Gabriel. Météo France a placé plus de 40 départements français en vigilance orange neige-verglas, vents violents ou avalanches. La Marne et les Ardennes, comme leurs voisins picards et nordistes, sont concernés par le risque de neige-verglas. Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne pour suivre les éventuelles perturbations du trafic. Sur les départements placés en vigilance orange, les cumuls attendus "seront généralement de 5 à 10 cm, ponctuellement 15 cm" selon Météo France.