Tempête Gabriel : la Vienne et les Deux-Sèvres placés en vigilance orange vents violents

Dans la soiré ce mardi 29 janvier, les rafales de vents pourraient atteindre 120 km/h dans le Vienne et les Deux-Sèvres. Météo France place les deux départements du Poitou en vigilance orange.

Illustration : la Vienne et les Deux-Sèvres sont en vigilance orange vents violents.

Deux-Sèvres, France

La tempête Gabriel approche et dans le Poitou, Météo France annonce des vents entre 100 et 120 km/h dès la fin d'après-midi ce mardi 29 janvier. Les Deux-Sèvres et la Vienne ont été placés en vigilance Orange. Au total, 41 départements français sont placés en alerte.