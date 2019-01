Tempête Gabriel : le Cantal placé en vigilance orange neige-verglas

Cantal, France

La tempête Gabriel arrive avec son lot de pluie, de vent et de neige. Météo France a placé mardi matin 41 départements français en vigilance orange, le Cantal en fait partie pour un phénomène de neige-verglas. Localement, on attend jusqu'à 15 cm de neige.

41 départements placés en vigilance orange ce mardi pour vent violent, neige-verglas ou avalanches © Visactu

Jusqu'à 15 cm sur l'Ouest du Cantal dont Aurillac

Selon les prévisions de Météo France, une perturbation aborde le département par l'ouest en début d'après-midi mardi. Les chutes de neige se renforcent en fin d'après-midi et en soirée avant de se décaler plus à l'est en cours de nuit. La limite pluie-neige est aux alentours de 400m d'altitude. Elle remonte temporairement vers 600m en soirée avant de redescendre en début de nuit de mardi à mercredi. D'ici mercredi fin de nuit, on attend 5 à 15 cm de neige sur l'Ouest du département dont Aurillac, plutôt 5 à 10 cm sur la région sanfloraine, et 20 à 40 cm en altitude au-dessus de 1000m.

Météo France annonce aussi des rafales de vent de 60 à 70 km/h en plaine, 70 à 90 km/h en altitude. Il y a donc un risque important de formation de congères.