Tempête Gabriel : le Cher placé en vigilance orange neige-verglas

Cher, France

La tempête Gabriel arrive avec son lot de pluie, de vent et de neige. Météo France a placé mardi matin 41 départements français en vigilance orange, le Cher en fait partie pour un phénomène de neige-verglas. Localement, on attend jusqu'à 10 cm de neige. L'Indre est en vigilance jaune avec des précipitations sous forme de pluie.

41 départements placés en vigilance orange ce mardi pour vent violent, neige-verglas ou avalanches © Visactu

Des conditions de circulation difficiles avec une dizaine de cm attendus

Selon les prévisions de Météo France, les précipitations associées à la tempête Gabriel balaient toute la zone, en se transformant peu à peu en neige avec la baisse des températures qui approcheront progressivement les 0 °C en fin de journée et soirée mardi sur les départements en orange. Ces chutes de neige se poursuivront jusqu'en seconde partie de nuit et pourront par moments être modérées à fortes. Elles quitteront la zone par l'est au petit matin. L'activité neigeuse la plus marquée concerne la Normandie, le nord des Pays-de-la-Loire et le nord de la région Centre. Sur ces régions, les hauteurs de neige attendues sont de 5 à 10 cm. On pourra localement atteindre les 15 cm, notamment sur l'Eure-et-Loir et le Loiret.

Sur le sud des Pays-de-la-Loire, l'Indre-et-Loire, le sud de l'Indre et le sud du Cher, l'air est plus doux. Les précipitations seront essentiellement pluvieuses.