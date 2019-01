Tempête Gabriel : les mesures de sécurité prises en Gironde

La Gironde est en vigilance orange entre 16h et minuit ce mardi au passage de la tempête Gabriel. Le préfet conseille de limiter ses déplacements, de ne pas se promener en forêt ou sur le littoral. Le trafic des bacs est interrompu dans l'Estuaire. Et le spectacle du cirque Gruss à Bordeaux annulé.

Gironde, France

Des rafales pouvant atteindre 110 à 130 km/h sur le littoral girondin sont annoncées en cette fin d'après-midi et soirée de mardi, principalement à la pointe du Médoc et jusqu'à Arcachon. La tempête Gabriel arrive. Et dans cette perspective, des mesures de précaution ont été annoncées. Revue de détail.

Le trafic des bacs est interrompu entre Blaye et Lamarque après 16h30. Pour les traversées Le Verdon-Royan, les derniers départs sont fortement compromis. Les dernières rotations pourraient être à 15h30 au Verdon et à 16h à Royan. Les premiers départs du mercredi 30 janvier, devraient être assurés.

Le Département de la Gironde a mis en place un dispositif d’astreinte qui assure la veille et les interventions d’urgence sur l’ensemble du réseau routier du département. 50 agents seront mobilisables cette nuit de mardi à mercredi pour faire face aux imprévus et sécuriser les routes (évacuer les branches sur la chaussée, déviation en cas de route inondées ou impraticables...). Vous pouvez retrouver ici en temps réel l'état des routes en Gironde.

À Arcachon, les voitures sont interdites sur le front de mer. Et les navettes UBA entre Arcachon et le Cap-Ferret sont à l'arrêt.

À Bordeaux, la représentation du cirque Gruss sur la place des Quinconces à Bordeaux est annulée ce mardi soir. Les parcs et jardins ont été fermés préventivement.

Le préfet de la Gironde invite la population à la plus grande vigilance et au respect de plusieurs recommandations : limiter les déplacements, pas de promenade en forêt et sur littoral, ne pas aller sur les toitures, ne pas toucher des fils électriques qui seraient tombés au sol, et ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

La vitesse maximale autorisée est, par ailleurs réduite, à 80 km/h pour tous les véhicules et sur tous les axes en Gironde mais également de Charente, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Deux-Sèvres. Les camions et cars sont également interdits de dépassement sur tout le réseau routier, à compter de 16h ce mardi.