Tempête Gabriel : plus de trains et les premiers dégâts dans les Landes

Landes, France

Selon un communiqué de la préfecture des Landes, "de fortes rafales de vent sont en cours sur le département atteignant les _110km/h à Messanges et 101 km/h à Capbreton_." Le département des Landes est en vigilance orange au vent violent depuis 16 heures.

Les premiers gros dégâts ont été recensés vers 16h30 ce mardi, sur le littoral landais. Les pompiers sont intervenus pour deux chutes d'arbres, tombés sur deux maisons a Mimizan et Biscarrosse. Il n'y a pas de victimes. Depuis le début de la tempête, "les pompiers et la gendarmerie ont procédé à 23 interventions pour des chutes de lignes électriques et d'arbres à Mimizan, Benquet, Biscrrosse, Lesgor, Carcen-Ponson, Duhort-Bachen, Hossegor, Misson et Capbreton" détaille la préfecture.

Au moins 500 foyers s'apprêtent à passer la nuit sans électricité

Les rafales de vents, qui peuvent atteindre près de 100 km/h, à l'intérieur des landes, ont balayé des arbres qui ont arraché des lignes à haute tension c'est le cas à Lesgor, près de Tartas. A 18h30, "10 lignes basses tensions et 5 départs de lignes à haute tension sont impactées, dont une ligne RTE à Lesgor. 46 postes de transformation sont impactés par ces coupures". Dans son point à 18h30, la préfecture des Landes recense 500 foyers privés d'électricité à Saint-Lon-les-Mines entre Peyrehorade et Dax. "60 agents d'Enédis sont sur le terrain. _Le rétablissement de l'électricité ne devrait intervenir que ce mercredi_" précise encore la préfecture.

Plus de trains dans les landes jusqu'à mercredi matin

La SNCF a annoncé ce mardi soir qu'il n'y a plus aucuns trains qui descend dans les Landes jusqu'à mercredi matin. Ils restent bloqués en gare de Bordeaux. Une décision sera prise après le passage du premier train de la journée de mercredi.