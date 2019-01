Tempête Gabriel : pas de neige abondante attendue en Alsace

Les fortes chutes de neige et les violentes rafales de vents devraient épargner l'Alsace mardi et mercredi. En progressant vers l'est, la tempête Gabriel devrait perdre en intensité.

Alsace, France

Alors que 43 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des risques de vent violent et neige-verglas, les deux départements alsaciens sont en vigilance jaune et ne devrait pas être aussi touchés que l'Ile-de-France, Champagne-Ardenne, le nord de la Bourgogne et l'ouest de la Lorraine.

Quelques centimètres de neige en Alsace Bossue et dans les vallées vosgiennes

Selon le site de prévisions météorologiques Atmo-Risk, en progressant vers l'est, "la dépression va rapidement faiblir et se déstructurer". Il devrait bien neiger en Alsace mercredi matin mais uniquement dans les vallées vosgiennes et l'Alsace Bossue. Les quantités seront faibles, de l'ordre de 1 à 3 cm. En plaine, le risque de flocons est quasi nul.

Un autre front neigeux est attendu entre mercredi soir et jeudi. Atmo-Risk prévoit entre 2 et 4 cm de neige en Alsace Bossue et dans les vallées vosgiennes.

En ce qui concerne le vent, il sera aussi bien plus faible que sur les côtes atlantiques, de l'ordre de 40 à 60 km/h, notamment mercredi matin.