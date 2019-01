EN IMAGES - Tempête Gabriel : moins de neige que prévu dans le Loiret, vigilance orange levée ce mercredi matin

Météo France a levé sa vigilance orange à la neige et au verglas ce mercredi à 6 heures dans le Loiret. Il a très peu neigé dans la nuit : de un à cinq cm dans la partie nord du département, jusqu'à dix cm au nord de Pithiviers. Rien dans l'orléanais. Les transports scolaires REMI restent suspendus.

Orléans, France

La vigilance orange est levée par Météo France pour les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir depuis 6 heures ce mercredi. La tempête Gabriel est finalement passée plus au nord du pays, en Normandie, Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Il est toutefois tombé un peu de neige dans une grande partie nord du Loiret.

Une vigilance orange justifiée malgré tout, selon Météo-France

Pour autant, la vigilance orange était bien justifiée, selon Météo France. "Il a bien neigé dans la nuit comme prévu", indique Patrick Casteiltort, prévisionniste à Météo-France à Bourges : "entre cinq à dix centimètres dans le nord du Loiret, voire plus dans l'extrême nord, deux centimètres au milieu de nuit dans l'orléanais. Mais les températures étant assez douces, la neige n'a pas tenu et a disparu ce matin à Orléans."

Difficultés de circulation dans le secteur de Pithiviers

"Les conditions de circulation sont bonnes, hormis sur le nord de Pithiviers où cela reste délicat sur certaines routes. Les équipes du conseil départemental ont _travaillé toute la nuit et ont salé les routes_, cela va se poursuivre dans la matinée. Il faut donc rester vigilant sur le réseau secondaire", indique Laurent Giquel, du service routes du conseil départemental du Loiret, sur France Bleu Orléans ce mercredi matin.

Neige à Morville-en-Beauce mercredi - Olim Hel

"Les restrictions de circulation sont maintenues ce matin mais seront très prochainement levées concernant les poids-lourds dans le Loiret", indique Taline Aprikian, directrice du cabinet du préfet du Loiret. Les transports scolaires Rémi (hors zone urbaine) sont suspendus toute la journée ce mercredi, en application d'une décision prise mercredi après-midi par le conseil régional en lien avec la préfecture. Le principe de précaution a-t-il été appliqué de façon trop large ? Non répond la directrice du cabinet du préfet du Loiret : "les prévisions météo ne sont que des prévisions, ce qui est important c'est de s'organiser, d'être en capacité de faire face en cas de neige importante."