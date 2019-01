Tempête Gabriel : toute la Bourgogne est en alerte orange neige et verglas

Météo France a étendu ce mardi matin sa vigilance orange à la neige et au verglas à cinq départements supplémentaires, à l'approche de la tempête Gabriel : la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Dijon, France

Cinq départements supplémentaires rejoignent la liste déjà longue des départements en alerte météo, à l'approche de la tempête Gabriel : la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre et la Saône-et-Loire sont désormais aussi concernées. En revanche, la vigilance orange aux avalanches a été levée pour l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.

43 départements au total sont donc désormais placés en vigilance orange, soit en raison de la neige, soit en raison du vent.

Dans le détail, 34 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas, du Nord à l'Aveyron, en passant par l'Ile-de-France et la Normandie. Les départements concernés sont les suivants : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise, les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l'Yonne, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val-d'Oise, la Corrèze, le Cantal, l'Aveyron, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

carte Météo France pour la Côte d'Or la nuit prochaine - Météo France

Neuf départements sont en vigilance orange au vent violent :

la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Météo France prévoit "un début d'événement à 16h cet après-midi" et évoque "des chutes de neige assez conséquentes sur une partie assez vaste du nord du pays" ce soir et la nuit prochaine. Sur les départements placés en vigilance orange, les cumuls attendus "seront généralement de 5 à 10 cm, ponctuellement 15 cm". Sur la façade Atlantique, les rafales de vent pourront quant à elles atteindre 130 km/h, et entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur des terres.