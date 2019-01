Tempête Gabriel : vitesse réduite à 80 km/h pour les camions sur l'ensemble du réseau routier mayennais

Le département de la Mayenne est en vigilance orange neige-verglas jusqu'à demain mercredi, 6 heures. Les camions ont interdiction de rouler à plus de 80 km/h.

Gorron, France

Prudence sur les routes. Il pourrait tomber jusqu'à 10 centimètres de neige dans certains secteurs du département. Pour prévenir tout risque, la Préfecture de la Mayenne prend des mesures ce mardi soir qui concernent les camions.

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes ont l'interdiction de rouler à plus de 80 km/h sur l'ensemble du réseau routier mayennais, notamment les 2X2 voies et l'autoroute A81. Le dépassement est également interdit.