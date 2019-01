Tempête Klaus : le préfet des Landes de l'époque se souvient du 24 janvier 2009

Landes, France

Suite de notre série des témoins de la tempête Klaus. Ce jeudi, c'est Etienne Guyot, le préfet des Landes de l'époque. Aujourd'hui, il est préfet de la région Occitanie. Il répond à Renaud Biondi-Maugey.

France Bleu Gascogne : Vous étiez le préfet des Landes le 24 janvier 2009, lorsque la tempête Klaus balaie le Sud-Ouest de la France. A quel moment avez-vous pris conscience qu'il s'agissait d'un désastre, d'une catastrophe ?

Etienne Guyot : Sur le coup des 6 heures du matin, quand mon directeur de cabinet m'appelle. La tempête avait démarré vers 4h30 et sur le coup des 6 heures du matin il me dit "M. le Préfet, on a 90% du département sans électricité". Et là vous prenez conscience de ce que ça veut dire. L'électricité régule nos vies. Plus d'électricité, c'est souvent plus de téléphone, pas de mail. On s'est aperçu que c'était très vite plus d'eau dans les châteaux d'eau, puisque les pompes ne fonctionnaient plus. Donc un ensemble d’enchaînement qui touche la vie quotidienne des citoyens, des entreprises, des habitants, qu'il faut immédiatement prendre en compte et remédier au plus pressé.

France Bleu Gascogne : Et en même temps vous devez à ce moment-là en tant que préfet coordonner les secours alors que les moyens de communication sont coupés et que les routes aussi sont coupées. Que faites-vous à partir de ce moment-là ?

Etienne Guyot : On s'organise. On avait été en pré-alerte la veille, on avait organisé un pré-COD, un centre opérationnel départemental, c'est à dire la cellule de crise départementale. Tout le monde était sur le pont très tôt, la police, la gendarmerie, les services du département, des routes, les pompiers, etc. Donc l'ensemble de ces acteurs étaient sur le pont. Nous avions besoin d'un plan de bataille permettant de refaire fonctionner les fonctions vitales, c'est à dire rétablir au plus vite l'électricité d'abord en direction des personnes les plus vulnérables, les hôpitaux, les maisons de retraite, les centre-bourg. Rétablir aussi la circulation sur les routes. J'ai pris la responsabilité à 10h30 le 24 janvier, de déclencher un plan ORSEC. Ça donne une forme de priorité sur les moyens. Les Landes étaient le département le plus touché. Quand j'ai indiqué ça à Paris, on m'a dit que du renfort allait être envoyé. Nous avons été extrêmement renforcés par des équipes qui sont venues de Paris et des 4 coins de France. Nous avons été très renforcés par les sapeurs-pompiers des départements avoisinants. Et puis le Président de la République était venu le lendemain de la tempête à Bordeaux, le 25 janvier, décidant d'engager les forces armées pour nous aider. Nous avons eu jusqu'à 2000 militaires dans le département pendant toute la période de crise. Et cette période de crise, elle a duré longtemps. La cellule de crise, elle a été activée pendant pratiquement 3 semaines, sans discontinuer, jour et nuit. C'est tout à fait atypique. De ce fait on a mis en place une organisation qui a permis, avec trois points avancés sur le territoire, avec des équipes de secours, de rétablir le maximum de fonctions vitales dans le département. Il fallait être sur tous les fronts en même temps. Je me souviens que l’électricité a été rétablie au dernier habitant au mois d'avril. Donc entre le 24 janvier et le mois d'avril, il y a eu des centaines de groupes électrogènes qui sont arrivés par avion à Toulouse et Bordeaux de façon à inonder le département de groupes électrogènes permettant de rétablir momentanément l'électricité tellement les réseaux étaient hachés. Et quand vous voyez la configuration des Landes avec un habitat dispersé et une forêt très endommagée, les difficultés d'accès aux habitations étaient très importantes.

Ce qui nous a beaucoup aidés, c'est le rôle de France Bleu Gascogne, fondamental. Tout le monde a découvert à quel point le lien radio était essentiel. Quand vous n'avez plus d’électricité, quand le téléphone est coupé, quand les réseaux de téléphones mobiles ne passent pas, la radio était le point de ralliement, tous les jours, permettant de retrouver un parent, de savoir que telle route était dégagée, etc. Lorsqu'à la fin de la crise, j'ai fait une réunion de tous les maires des Landes, tout le monde a applaudi France Bleu Gascogne de façon incroyable mais de façon totalement méritée.

France Bleu Gascogne : De quelle manière cet événement vous a marqué personnellement ?

Etienne Guyot : D'abord une très grande leçon d'humilité, quand vous voyez l'ampleur de ce que vous avez à résoudre. Vous avez besoin de garder la tête froide, vous avez besoin de mettre en place une organisation. Et l'efficacité doit primer. Donc l'humilité parce que c'est difficile. Et puis un sentiment très fort du mot solidarité. Moi j'ai découvert ce que veut dire la solidarité nationale quand vous avez des équipes des 4 coins de la France, qui viennent vous aider, et qui sont là avec un esprit formidable. Quand vous voyez l'ensemble des services publics, quand vous voyez l'ensemble des maires, quand vous voyez la population, les gens se sont beaucoup aidés entre eux. Là vous prenez un peu une leçon de vie. Il se passe quelque chose d'anormal, et vous avez en face un comportement qui est extraordinaire de la population.