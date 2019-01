Tempête Klaus : Joël Goyheneix, ancien maire de Rion-des-Landes se souvient de ce 24 janvier 2009

Ce jeudi, cela fera 10 ans que la tempête Klaus a ravagé le département des Landes. Bilan : plusieurs dizaines de milliers d'hectares de pins couchés et quatre victimes. Deux après, Joël Goyheneix se souvient. À l'époque, il était maire de Rion-des-Landes, une des communes les plus durement frappées

Landes, France

Suite de notre série des témoins de la tempête Klaus. C'était le 24 janvier 2009, vers 4 heures du matin. Klaus déferle sur le littoral aquitain et se déchaîne jusqu’à la mi-journée. Dans les Landes, les vents ont soufflé jusqu’à 172 km/h. Bilan dans les Landes : quatre morts, 220 000 foyers privés d’électricité. Joël Goyheneix est alors maire de Rion-des-Landes. Il se souvient avec Stéphanie Hildenbrandt.

Quels souvenirs gardez-vous de ce samedi 24 janvier 2009 ?

D'abord, une image. Devant chez moi, il y avait une soixantaine de pins, et sur les 60 pins il devait y en avoir 40 ou 60 qui étaient tombés. C'est assez étonnant de se retrouver dans un paysage, qui est un paysage un peu de guerre. C'était impressionnant parce que les pins n'étaient pas seulement tombés, certains avaient été arrachés en leur milieu, à hauteur de deux, trois mètres. C'était vraiment une image apocalyptique.

Rion-de-Landes est particulièrement touchée, vous en prenez conscience très vite ?

On est prend conscience très très vite. D'abord, parce qu'il y a des choses, qui aujourd'hui paraissent complètement élémentaires, par exemple prendre son téléphone portable pour appeler. Evidemment, le portable ne marche pas. Donc, il n'y a pas de portable, pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau parce que chez nous, on a des forages et donc sans électricité, on n'avait pas d'eau non plus. Rion-de-Landes est un peu plus grand que Paris, 10.000 hectares, et il y a pas mal de foyers isolés. Je crois, que le dernier foyer a vu son électricité rétablie au bout de 19 jours. Mais, c'est également pour moi un bon souvenir, c'est peut-être un peu étonnant, parce que j'ai pu mesurer toute la solidarité qu'il y avait dans le village. Le nombre de personnes qui sont venues spontanément pour proposer leur aide, leur tronçonneuse...

Et après, il a fallu reconstruire

Rion-des-Landes a peu près 2.000 hectares de pins, et sur les 2.000 hectares plus de 1.000 ont été entièrement détruits pendant la tempête. C'est un préjudice de plusieurs millions d'euros. Ce manque, il a fallu le pallier en faisant en sorte que les budgets suivants soient un peu moins ambitieux, que ce qu'ils étaient avant la tempête en essayant de trouver des ressources de substitution. Cela a été fait en particulier avec du photovoltaïque. Nous avons deux centrales, qui aujourd'hui rapportent environ 30% de ce que rapportait une coupe de bois normale, avant la tempête. Comme depuis, le bois a augmenté, aujourd'hui les ressources de la commune, entre le photovoltaïque et les ventes de bois, sont à peu près à 70% de ce qu'elles étaient il y a dix ans.

Dix après, quelles leçons vous tirez de cette tempête ?

Beaucoup de leçons ont été déjà oubliées, en dix ans. On a tous des groupes électrogènes, mais ces groupes n'ont plus fonctionné depuis quelques années. Je pense qu'ils seraient, pour la plupart, inefficaces, si on devait les faire fonctionner du jour au lendemain. Nous nous sommes tous dotés de téléphones satellites, mais je crains qu'aujourd'hui on soit incapable de les faire fonctionner... parce que la nature humaine est faite de telle manière que l'on oublie rapidement les choses qui sont mauvaises. La vie reprend le dessus et on se dit que cela ne va pas revenir.

La tempête Klaus, 10 ans après. Rendez-vous jeudi pour une matinale spéciale sur France Bleu Gascogne, avec vos témoignages en direct.